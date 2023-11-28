Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki okullarda diyabet eğitimi vermeye başladı.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki okullarda diyabet eğitimi vermeye başladı.
Eğitimlerde öğrencilere diyabetli bireyler için beslenme önerileri, egzersiz, stres yönetimi ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler aktarılıyor.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ayşe Nur Çaycı, diyabetin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu kan şekerinin yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile diyabetin kontrol altına alınması ve komplikasyonlarının önlenmesi mümkündür." dedi.
Diyabet eğitimlerinin ilçedeki tüm okullarda verileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.