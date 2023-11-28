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        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki okullarda diyabet eğitimi vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:08
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        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi
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        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki okullarda diyabet eğitimi vermeye başladı.

        Eğitimlerde öğrencilere diyabetli bireyler için beslenme önerileri, egzersiz, stres yönetimi ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ayşe Nur Çaycı, diyabetin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu kan şekerinin yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile diyabetin kontrol altına alınması ve komplikasyonlarının önlenmesi mümkündür." dedi.

        Diyabet eğitimlerinin ilçedeki tüm okullarda verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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