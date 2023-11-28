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        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:09
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        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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        Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

        Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Köylere yapılan ve yapılması planlanan içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Güldoğan, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

        Güldoğan’ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda, köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.

        Galeri
        Galeri

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