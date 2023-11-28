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        Haberler Dünya Ukrayna'da dondurucu soğuklar can aldı: 10 kişi öldü!

        Ukrayna'da dondurucu soğuklar can aldı: 10 kişi öldü!

         Ukrayna'da hafta sonu etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:17
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        Dondurucu soğuklar can aldı!
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        Ukrayna'nın Odessa, Kiev, Mikolayiv, Çerkası, Kirovograd ve Harkiv bölgelerinde soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ukrayna İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle 14 kara yolu ulaşıma kapandı, 16 bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

        Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Odessa bölgesinde mahsur kalan 849 araç çekildi, 162'si çocuk 2 bin 500'e yakın kişi kurtarıldı.

        Kar kalınlığının 2 metreye kadar vardığı Mikolayiv bölgesinde ise 10 kara yolu trafiğe kapanırken, mahsur kalan en az 75 araca yardım edildi.

        Çerkası bölgesinde de yollarda mahsur kalan yük araçları geçici parklara çekildi, arama kurtarma ekipleri tarafından mobil ısıtma istasyonları kuruldu.

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        Kirovograd bölgesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 300'e yakın kişi ve 164 araç kurtarıldı.

        Ülkenin 16 bölgesindeki 2 bin 19 köyde elektrik kesintileri yaşandı, kötü hava koşullarından etkilenen bölgelerde acil müdahale merkezleri kuruldu.

        10 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kötü hava koşulları nedeniyle Odessa, Harkiv, Mikolayiv ve Kiev bölgelerinde toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 23 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

        Bölgelerde olumsuz hava koşullarının sonuçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Mikolayiv ve Kirovograd bölgesinde 8 yolun kapalı olduğu, 11 bölgedeki 411 yerleşim yerinde elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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