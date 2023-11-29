Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Levent Z. idaresindeki 71 AFF 916 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

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