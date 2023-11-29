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        Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:00
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        Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Levent Z. idaresindeki 71 AFF 916 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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