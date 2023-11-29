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        Amasya'da aranan 45 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

        Amasya'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:53
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        Amasya'da aranan 45 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
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        Amasya'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince bir hafta boyunca aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda çeşitli suçlardan cezaları bulunan 45 kişi yakalandı.

        İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 45 kişiden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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