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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        AMASYA'daZihniKaraca (85), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:00
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        AMASYA'daZihniKaraca (85), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

        Bahçeleriçi Mahallesi Anadolu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Zihni Karaca'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine dün akşam adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çilingirin kapıyı açması ile eve giren ekipler, Karaca'yı banyoda hareketsiz halde buldu. Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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