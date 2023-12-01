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        Fenerbahçe lider gitti, üçüncü döndü

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lider olarak gittiği Danimarka'da tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 01:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:31
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

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        Right to Dream Park'ta oynanan mücadelede 21 ve 25. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin 43. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 geride gitti.

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        İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, oyunu rakip yarı alana yıksa da pozisyonlardan faydalanamadı. Nordsjaelland, Fenerbahçe savunmasını az adamla yakaladığı pozisyonda 55. dakikada Nygren'le golü buldu. 57. dakikada Batshuayi'nin kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Danimarka ekibi 66. dakikada Rasmussen'le dördüncü golü buldu.

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        Özellikle savunmada büyük aksamalar yaşayan sarı-lacivertli ekip, 75. dakikada kalesinde beşinci golü gördü.

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        ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

        Nygren, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin üçüncü, takımının altıncı golüne imza attı: 6-1. Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

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        TARİHİNİN EN AĞIR MAĞLUBİYETLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

        Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı.

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        Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.

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        Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

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        LIVAKOVIC YIKILDI

        Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

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        Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.

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        TEK GOL BATSHUAYI'DEN

        Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Nordsjaelland karşısında takımının tek golünü atarken, bu sezon Avrupa'daki beşinci golünü kaydetti.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde forma giydiği 5 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan Batshuayi, grup maçlarında ise üç kez fileleri havalandırdı.

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        İstanbul'da oynanan maçlarda Nordsjaelland ve Ludogorets karşısında gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka deplasmanında attığı golle gruplarda üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

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        İRFAN CAN KAHVECİ TRİBÜNLERE TEPKİ GÖSTERDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi. İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.

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        FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

        ​​​​​​​Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

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        Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.

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