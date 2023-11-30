Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı

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Ne kadar gerçek olursa olsun bu cümleler, kamuoyu önünde söylenmez, muhatabı hiçbir oyuncu o maçı önemsemez. Maçın nev’ine olursa olsun sahaya çıkan forma siyah-beyaz, takımın adı Beşiktaş’tır. Ve bu kurşuni laflardan oynayan da etkilenir oynamayan da!

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14 dakikada işin rengi belli oldu. Gelen iki golle rahatlayan rakip, tıpkı bir gece önce MAN’U’nun yaptığı gibi maça hakimiyet kurdu. Cılız bir iki atakçık, Rebiç’in dağlara taşlara vurduğu top dışında aman aman bir baskımız olamadı.