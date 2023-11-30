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        Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:39
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        STAT: Beşiktaş Park

        HAKEM: David Smajc

        SAAT: 20.45

        YAYIN: Exxen

        Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

        Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

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        Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti. Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor. Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

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        241. RANDEVU

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 240 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 360 gol gördü.

        BELÇİKA TAKIMLARI KARŞISINDA BEŞİKTAŞ...

        Beşiktaş, Belçika ekipleriyle daha önce Avrupa kupalarında 9 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 1996-1997 sezonunda Molenbeek ile UEFA Kupası 1. turunda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sahasında oynadığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

        2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Standard Liege ile gruplarda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de aynı organizasyonda ve aşamada rakip olduğu Club Brugge'e 2-1 üstünlük kurdu.

        Club Brugge ile 2014-2015'te bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. 2018-2019 sezonunda Genk ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahasında rakibine 4-2 yenilirken, deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş, bu sezon D Grubu'nda oynadığı ilk mücadelede ise Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Belçika temsilcisi Club Brugge ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 10 kez rakip oldu. Brugge temsilcisi; Beşiktaş, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile oynadığı bu maçların 3'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.

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