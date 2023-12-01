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        Haberler Dünya Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

        Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

        Reuters'ın haberi göre, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşıldı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.12.2023 - 07:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:23
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        Reuters'ın servis ettiği habere göre, İsrail ile Hamas geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

        Wall Street Journal'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, taraflar daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında aranın bir gün daha uzatılması konusunda anlaştı.

        İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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