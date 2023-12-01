Ahmet Selim Kul yazdı: Her bahaneye 1 gol ve 10 soru UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe, Danimarka’ya kadroya yazılmayan oyuncularla birlikte toplam 11 eksikle gitti. Takımın 3 stoperi ve en iyi oyuncusu Fred uzun süredir sakat. Hava gidenlerden öğrendiğimiz kadarıyla çok soğuk. Zemin suni çim… Fenerbahçe milli takımlara 10 üzeri futbolcu gönderiyor ve çoğu oynayan isimler. Sene başından beri 25 maçı geçen oyuncu sayısı çok fazla bu yüzden yorgunluk da var. Yani var oğlu var...

Umarım unuttuğum bir bahane kalmamıştır. Çünkü aman birinden bahsetmezsek kötü çocuk statüsüne düşeriz bir anda. Fenerbahçe’de camia olarak yine plansız programsız yürünen bir yolda kamyon bir anda şarampole yuvarlandı. Alınan skorun hiçbir açıklaması yok. Fenerbahçe, neredeyse her bahaneye karşılık 1 gol yedi.

REKLAM ELEŞTİRİLERE GÖSTERİLEN TEPKİ, RAKİBE YA DA TEPKİ DUYULAN HAKEMLERE BİLE GÖSTERİLMİYOR Camiada başta göreve soyunanlar olmak üzere yine eleştiri yapanlara gösterilen tepki, yansıtılan öfke, duyulan nefret, her zamanki gibi sahada rakibe veya tepki duyulan hakemlere bile gösterilmiyor. Sosyal medyadaki gaz ise kendini tatmin etmekten başka bir işe yaramıyor. Bir zamanlar FETÖ denen anormal yetkilere erişmiş terör örgütü oluşumunu icraat ile deşifre eden bu camia artık bir MHK başkanı bile değiştiremeyecek güçte.

Bütün kavramların birbirine girdiği Fenerbahçe’de eleştiri yapması görevi olanlara gösterilen saçmasapan tepki ve oluşan bakış açıları yüzünden bu defa hiçbir şey söyleyemeyeceğiniz taraftarın anormal abartılı ve istisnasız her şeye dönük eleştirilere yol açıyor. Biz yine de bu camiadaki kavramlar ve derin sorunları bir kenara bırakalım ve eleştirel sorularımızı sıralayalım;

"MERT MÜLDÜR YERİNE BAŞKASI OLSA..." 1-Fenerbahçe’de Avrupa listesi dışında bırakılan Mert Müldür yeni transfer olan genç bir oyuncu değil de 5 yıldır takımda oynayan bir yerli olsaydı dışarıda kalır mıydı? 2-Her takımda roller vardır. Bazen futbol doğrularını bir kenara koyarsınız bu rolleri sağlamlaştırmak için bunu da anlarım ama Fenerbahçe Avrupa kadrosundan maç kadrosuna, giren oyuncudan çıkana, değişiklik dakikasından yaptırımlara ve yaklaşımlara Fenerbahçe’de biraz fazla konum ve itibara göre kararlar alınmıyor mu? REKLAM

"SONRADAN GİREN OYUNCULAR KATKI VERMİYOR" 3-Fenerbahçe sonradan giren oyunculardan neredeyse hiç katkı alamıyor. Kulübede yıldızlaşan tek bir isim bile yok. Kime yazmalıyız bunun sorumluluğunu? 4-Herkes küsen oyunculara tepki gösteriyor performanslarından ve vurdumduymazlıklarından ötürü. Hiçbir oyuncuyla bu noktada iyi bir iletişim kurulamamasını kime yazmalıyız? Oyuncuları bir hedefe bir hikayeye inandıramazsanız nasıl performans alabilirsiniz tüm takımdan?

"EZBER DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOK GÖRMÜYOR MUYUZ?" 5-Fenerbahçe’de bugün yapılan ve hem Batshuayi’yi kaybetmenizi hem de maçtan herkesi mental olarak kopmasını sağlayan değişiklikler gibi ezber değişiklikleri çok fazla görmüyor muyuz sizce de? "SET OYUNU ÇEŞİTLİLİĞİ YETERLİ Mİ?" 6-Fenerbahçe’nin iki kilit oyuncu dışarıda kaldığında sekteye uğrayan güçlü A planı dışında oyun çeşitliliği, set çeşitliliği şampiyon takım seviyesinde mi şu anda sizce? Fenerbahçe’ye karşı alınan önlemlere karşı Fenerbahçe ne kadar yenilik üretebildi şu ana kadar? REKLAM 7-Yabancı hocalarla çok iyi seviyelere çıkan duran top organizasyonları ve organizasyon çeşitliliği(savunma ve hücum) yeniden vasata dönmedi mi?

"TEKNİK HEYETE TAKVİYE GEREKTİĞİ AŞİKAR DEĞİL Mİ?" 8-Fenerbahçe teknik heyetinde çok kıymetli hocalar var. Ama bu kadroya takviye gerektiği aşikar değil mi? Bireysel antrenör, duran top, fiziksel çalışmalar gibi bazı alanlarda uzman takviyeleri zarar mı getirecekti? "SAKATLANAN EN AZ ÜÇ MAÇ YOK" 9-Fenerbahçe sezon başında dünyada başka doktor kalmamış gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta adı skandallara karışan hatta Sivok’un deyimiyle doktor bile olmayan Ertuğrul Karanlık göreve getirildi. Takım sakatlıktan kırılıyor. Ama darbe ama kas… Giden en az 3 maç yok. Bu konuyla ilgili çıkıp birisi hesap vermeyecek mi? Bu kadar çok sakatlık, antrenman kaybı, maç kaybı teknik heyetten mi oluyor, sağlık heyetinden mi? Rakiple bu konudaki uçuruma dair hesap veren göremeyecek miyiz?

"FENERBAHÇE BU SÜREÇTEN NE KAZANABİLDİ?" 10-Fenerbahçe yine bir süredir daldı saha dışı konulara. Türkiye’de bu işleri hesaba katmadan hedefe ulaşamazsınız. Ama ne bir icraat yapılıyor, ne bir adım atılıyor, yetmezmiş gibi bütün gündem ve odak buraya kayıyor. Takımın cebine kasım ayında hakem bahanesi koyuldu. Yetmezmiş gibi açıklama dışında, camia içi odakların birbirini gazlaması dışında hiçbir şey elde edilemedi bir de. Fenerbahçe tüm bu süreçten ne kazanabildi?

"KİMSE GERÇEKLERİ DUYMAK İSTEMİYOR" Gecenin bu saatinde cevaplanması gereken 10 soruya gücüm yetti. Herkes bu sezon çok kritik dese de hala hiç kimse gerçekleri duymak istemiyor. İsteyen olursa daha anlatacak çok şey var. Fenerbahçe’de sayısız doğru ve yanlış yer değiştirmiş durumda. Uzun zamandır… Şampiyonluk henüz kaçmadı. Ama gerçeklerle yüzleşmeme inadı sürerse bu yılın sonu hiç tatlı olmayacak.