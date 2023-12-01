Muğla Menteşe'de yaşayan Esra Ç. (17), 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman'ın (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra'nın Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

"DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Salman, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, durumunun talihsiz ve trajik olduğunu belirtip, "Ailem ve dostlarım hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sonuç olarak işime geri dönmüş oldum. Valilik, savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce bu durum netleşti. Karşı tarafın iddiaları tamamen asılsızdı. En başından beri görevimin başına dönmek istiyordum. Bu sürecin sonunda hesaplaşma olacağını söylemiştim. Hesaplaşma karşı tarafla ilgili. Meslektaş demeye utandığım, yüzüme bile bakamayacak olan kişiyle ilgili olarak da hukuki süreci başlattım. En başından beri gönlüm ferah, anlım aktı. Süreç, bu durumu bize yaşatanlar ceza alıncaya kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

MESLEKTAŞI HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Dr. Salman´ın, Esra Ç.´ye 'git şikayetçi ol' diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikayette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.