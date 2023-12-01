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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İftiraya uğrayan doktor, görevine iade edildi!

        İftiraya uğrayan doktor, görevine iade edildi!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde muayene sırasında, 17 yaşındaki Esra Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan, ardından iftiraya uğradığı gerekçesiyle tahliye edilen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 31 yaşındaki Dr. Ufuk Salman, görevine iade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 07:40 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:04
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        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
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        Muğla Menteşe'de yaşayan Esra Ç. (17), 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman'ın (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

        CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk Salman'ın avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu.

        DURUM LEHİNE DEĞİŞTİ VE TAHLİYE OLDU

        Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Salman'ın tahliyesine karar verdi.

        OLAYIN İFTİRA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra'nın Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

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        GÖREVİNE İADE EDİLDİ

        Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamında açığa alınan Dr. Ufuk Salman, tekrar görevine iade edildi.

        "DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Salman, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, durumunun talihsiz ve trajik olduğunu belirtip, "Ailem ve dostlarım hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sonuç olarak işime geri dönmüş oldum. Valilik, savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce bu durum netleşti. Karşı tarafın iddiaları tamamen asılsızdı. En başından beri görevimin başına dönmek istiyordum. Bu sürecin sonunda hesaplaşma olacağını söylemiştim. Hesaplaşma karşı tarafla ilgili. Meslektaş demeye utandığım, yüzüme bile bakamayacak olan kişiyle ilgili olarak da hukuki süreci başlattım. En başından beri gönlüm ferah, anlım aktı. Süreç, bu durumu bize yaşatanlar ceza alıncaya kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

        MESLEKTAŞI HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

        Dr. Salman´ın, Esra Ç.´ye 'git şikayetçi ol' diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikayette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        #Muğla
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