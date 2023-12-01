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        Haberler Gündem Hava Durumu FIRTINA UYARISI| Son dakika hava durumu bugün: Sıcaklıklar artıyor, yağmur ve lodos geliyor! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, İzmir, Aydın çevreleri yağmurlu, kuzey Ege ile Marmara'da lodos etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 07:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:37
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        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 22°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 15°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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