Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Oğuzhan Genç, Beşiktaş - Club Brugge maçını yazdı: Elenmenin de ötesi! - Futbol Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Elenmenin de ötesi!

        Daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş, beşinci hafta maçında Club Brugge'e evinde 5-0 mağlup oldu. Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç, siyah-beyazlıların aldığı ağır yenilgiyi değerlendirdi: "Elenmenin de ötesi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elenmenin de ötesi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir ve Samsunspor galibiyetleri ile başlayan Rıza Çalımbay dönemi Beşiktaş'ta havayı değiştirmişti biraz olsun. Her ne kadar elenilmiş olsa da sıra en azından bir Avrupa galibiyetine gelmişti Club Brugge karşısında. Sakatlık listesi yine uzayıp gidiyordu. Ancak bunun arkasında sığınılamazdı. Beşiktaş'ın Avrupa'nın 3. kupasından tek bir galibiyet alamaması kabul edilemezdi.

        Ama bu sezonun genelinde olduğu gibi beklentilerin yine tersi gerçekleşti. Avrupa semalarında sadece bu sezon değil yıllardır olduğu gibi uçamayan bir Kartal vardı sahada. Daha 14. dakikada Belçikalılar skoru 2-0 yaparken Beşiktaş'ta tek olumlu bir hareket bile yoktu. İlk yarı biterken iki maçtır duyulmayan homurtular başlamıştı sahadakilere...

        İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Yine erkenden yenilen golle fark üçe çıktı. Hemen sonra dört... Sonrasında artık bir klasik haline gelen ıslıklamalar derken skor 5 oldu. Durum kötüydü ancak sahada reaksiyon veren tek bir isim yoktu.

        Beşiktaş sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde en değerli kadrolardan biriyle prestijini de yerle bir etti. Tabii bu duruma bir günde gelinmedi.

        2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkarken herkesin gururu olan siyah-beyazlılar, o anları mazide hoş bir anı olarak bırakıp hep cepten yedi. Yazıyı siyah-beyazlıların Avrupa'da yaşadığı bu erozyonla bitirelim:

        2018-19 Avrupa Ligi gruplarında 7 puanla 3. olarak elendi.

        2019-20 Avrupa Ligi gruplarında 3 puanla 4. olarak elendi.

        2020-21 Önce Şampiyonlar Ligi sonra da Avrupa Ligi'nden ön elemelerde elendi.

        2021-22 Şampiyonlar Ligi gruplarında 0 çekerek elendi.

        2022-23 Avrupa kupalarına katılamadı.

        2023-24 Konferans Ligi'nde 5. maçlar sonunda elendi ve sadece 1 puanla son sırada...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler