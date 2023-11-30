Oğuzhan Genç yazdı: Elenmenin de ötesi!
Daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş, beşinci hafta maçında Club Brugge'e evinde 5-0 mağlup oldu. Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç, siyah-beyazlıların aldığı ağır yenilgiyi değerlendirdi: "Elenmenin de ötesi"
Başakşehir ve Samsunspor galibiyetleri ile başlayan Rıza Çalımbay dönemi Beşiktaş'ta havayı değiştirmişti biraz olsun. Her ne kadar elenilmiş olsa da sıra en azından bir Avrupa galibiyetine gelmişti Club Brugge karşısında. Sakatlık listesi yine uzayıp gidiyordu. Ancak bunun arkasında sığınılamazdı. Beşiktaş'ın Avrupa'nın 3. kupasından tek bir galibiyet alamaması kabul edilemezdi.
Ama bu sezonun genelinde olduğu gibi beklentilerin yine tersi gerçekleşti. Avrupa semalarında sadece bu sezon değil yıllardır olduğu gibi uçamayan bir Kartal vardı sahada. Daha 14. dakikada Belçikalılar skoru 2-0 yaparken Beşiktaş'ta tek olumlu bir hareket bile yoktu. İlk yarı biterken iki maçtır duyulmayan homurtular başlamıştı sahadakilere...
İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Yine erkenden yenilen golle fark üçe çıktı. Hemen sonra dört... Sonrasında artık bir klasik haline gelen ıslıklamalar derken skor 5 oldu. Durum kötüydü ancak sahada reaksiyon veren tek bir isim yoktu.
Beşiktaş sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde en değerli kadrolardan biriyle prestijini de yerle bir etti. Tabii bu duruma bir günde gelinmedi.
2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkarken herkesin gururu olan siyah-beyazlılar, o anları mazide hoş bir anı olarak bırakıp hep cepten yedi. Yazıyı siyah-beyazlıların Avrupa'da yaşadığı bu erozyonla bitirelim:
2018-19 Avrupa Ligi gruplarında 7 puanla 3. olarak elendi.
2019-20 Avrupa Ligi gruplarında 3 puanla 4. olarak elendi.
2020-21 Önce Şampiyonlar Ligi sonra da Avrupa Ligi'nden ön elemelerde elendi.
2021-22 Şampiyonlar Ligi gruplarında 0 çekerek elendi.
2022-23 Avrupa kupalarına katılamadı.
2023-24 Konferans Ligi'nde 5. maçlar sonunda elendi ve sadece 1 puanla son sırada...