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        Amasya'da iki kardeş limonata satarak topladıkları parayı Filistin'e bağışladı

        Amasya'da ortaokul öğrencisi iki kardeş, bir kısmını arkadaşlarından topladıkları bir kısmını da limonata satarak kazandıkları parayı Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:00
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        Amasya'da iki kardeş limonata satarak topladıkları parayı Filistin'e bağışladı
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        Amasya'da ortaokul öğrencisi iki kardeş, bir kısmını arkadaşlarından topladıkları bir kısmını da limonata satarak kazandıkları parayı Filistin'e bağışladı.

        Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Said ve Nursena Akça kardeşler, Filistin halkına destek için okulda limonata sattı.

        Akça kardeşler, limonata satışı ve diğer öğrencilerin katkısıyla topladıkları 13 bin 400 lirayı, okul müdürü Zafer Ergiden ile Filistin'e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

        Ayvaz, duyarlı davranışlarından dolayı çocukları ve ailelerini kutlayarak, "Çocuklar bu yaşta böyle yetiştirilmişse onları tebrik etmek gerekiyor. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşete koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamış. İki öğrencimiz limonata satarak topladıkları parayı da bağışladı. Vakfımız inşallah bu yardımları Filistin ve Gazze'ye ulaştıracaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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