Tokat'taki feci kazada otomobil bu hale geldi: Can kaybı ve yaralılar var
Tokat'ta meydana gelen korkunç kazada otomobil tanınmaz hale geldi. TIR ile çarpışan otomobildeki biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
Giriş: 30.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:11
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Tokat'ta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. (Fotoğraf: AA)
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AA'nın haberine göre, C.A. idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi İhsaniye köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.S.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. (Fotoğraf: İHA)
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: İHA)