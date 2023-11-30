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        Haberler Gündem Trafik Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi

        Tokat'taki feci kazada otomobil bu hale geldi: Can kaybı ve yaralılar var

        Tokat'ta meydana gelen korkunç kazada otomobil tanınmaz hale geldi. TIR ile çarpışan otomobildeki biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:11
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        Tokat'ta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. (Fotoğraf: AA)

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        AA'nın haberine göre, C.A. idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi İhsaniye köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.S.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. (Fotoğraf: İHA)

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: İHA)

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        Kazada tamamen parçalanan otomobildeki isimleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. (Fotoğraf: İHA)

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        Yaralanan otomobil sürücüsü ise Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

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