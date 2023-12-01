Amasya'da oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ali Ekber B. (71) ile oğlu Atilla B. (49) arasında İmirler köyündeki evlerinin bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla B, evden aldığı av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Vücuduna saçmalar isabet eden Ali Ekber B, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Atilla B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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