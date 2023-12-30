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        Merzifon'da zabıta ekipleri denetim yaptı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:36
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        Merzifon'da zabıta ekipleri denetim yaptı
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

        Merzifon Belediyesi zabıta ekiplerince bakkal, büfe ve marketlerde yapılan denetimde, gramaj ve etiket kontrolü yapıldı.

        Ekipler, ayrıca satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri ve hijyen kontrolünü de gerçekleştirdi.

        Denetimler sonucu kusurlu görülen iş yeri ve işletmelere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

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