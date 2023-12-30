Amasya'da yılbaşı öncesi tedbirler artırıldı Amasya'da yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekiplerince bir dizi tedbir alındı.

Amasya'da yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekiplerince bir dizi tedbir alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanma, hız denetimi, umumu açık eğlence yerlerinin denetimi, kaçak ve sahte içki, uyuşturucu, kumar, hırsızlık, gasp ve benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalar yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde önleyici faaliyetlere ağırlık verilirken, görevli ekip sayısı artırıldı.

Yaşanabilecek olayların önlenmesi için vatandaşların güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olması, her türlü ihbar ve şikayetlerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve en yakın kolluk birimlerine bildirmesi gerektiği belirtildi.