        Haberler Gündem Amasya’da zincirleme kaza: Yaralılar var

        Amasya’da zincirleme kaza: Yaralılar var

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil, sıfır araç yüklü tır ve mahkum taşıyan midibüsün karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:58
        Amasya'da zincirleme kaza
        Amasya’nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada yaralılar olduğu bildirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesinde Amasya–Samsun karayolunda bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların bulunduğu midibüsün karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        #Merzifon kaza
        #haberler
