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        Haberler Gündem Ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

        Ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

        Ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden İzmir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:25
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        Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi
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        Boynunda bulunan kitle nedeniyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyat geçirdi.

        Bayramdan önce İzmir Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen, daha önce iki kez kanser atlatan, bu süreçte 15 kilogram birden zayıflayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın peş peşe biyopsisi yapıldı.

        Biyopsiler sonrası kitle tespit edilen Çalık ameliyat edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

        Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, müvekkillerinin sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

        Açıklamada, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 7 Temmuz 2025 tarihinde verilen sağlık kurulu raporuna dikkat çekildi.

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        Avukatlar, söz konusu raporun, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasının hayati riskler doğurabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Rapora göre, Mehmet Murat Çalık’ın kemik iliğinde kan kanserine (lösemi) işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu, bağışıklık sisteminin zayıfladığı, beyaz kan hücrelerinde düşüklük görüldüğü ve bu durumun enfeksiyon riskini artırdığı belirtildi.

        Ayrıca Çalık’ın ciddi kilo kaybı yaşadığı, yetersiz beslenmeye bağlı güçsüzlük gösterdiği ve tüm bu durumların bir arada değerlendirilerek uzman doktorlarca “cezaevi koşulları hayati tehlike yaratabilir” uyarısında bulunulduğu vurgulandı.

        Avukatlar, bu tespitlerin ardından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na acil tahliye başvurusu yaptıklarını bildirdi. Başvuruda resmi sağlık kurulu raporu da sunuldu.

        Açıklamada şu çağrıya yer verildi:

        Yaşam hakkı, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel insan hakkıdır. Bu hakkın ihlal edilmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Yetkili tüm makamları, gecikmeksizin sorumluluk almaya ve müvekkilimizin derhal tahliyesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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