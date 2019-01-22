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Mesut Özil ile dünyaevine girmeye gün sayan Amine Gülşe, karnı burnunda arkadaşı Buse Varol'u ziyaret etti. Varol, sürpriz buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle, "Burak'ı görmeye gelmiş Amine teyzesi" notuyla paylaştı. Amine Gülşe ise aynı fotoğrafı, "Buse Varol ile keyifli sohbetler" notuyla yayınladı. İkilinin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.