Amine Gülşe'den Buse Varol'a sürpriz ziyaret

Giriş: 22.01.2019 - 10:46 | Güncelleme:  

Mesut Özil ile dünyaevine girmeye gün sayan Amine Gülşe, karnı burnunda arkadaşı Buse Varol'u ziyaret etti. İkili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

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    Mesut Özil ile dünyaevine girmeye gün sayan Amine Gülşe, karnı burnunda arkadaşı Buse Varol'u ziyaret etti. Varol, sürpriz buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle, "Burak'ı görmeye gelmiş Amine teyzesi" notuyla paylaştı. Amine Gülşe ise aynı fotoğrafı, "Buse Varol ile keyifli sohbetler" notuyla yayınladı. İkilinin paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 2Amine Gülşe'den Buse Varol'a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    Buse Varol-Alişan çifti, yaklaşık 2 hafta sonra bebekleri Burak'ı kucaklarına alacak.

  • 3Amine Gülşe'den Buse Varol'a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    Oyuncu ve model Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil ise geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

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