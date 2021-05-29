Anadolu Üniversite AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin online sınava girebilmesi için, Anadolu Üniversitesi Çevrimiçin Sınav Sistemine giriş sağlaması gerekiyor. Sınava nasıl gireceğini öğrenmek isteyenler https://esinav.anadolu.edu.tr/ sayfasından "Nasıl Kullanılır?" butonuna tıklayarak detayları öğrenebilirler.

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak