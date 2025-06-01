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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh profesyonel dansçılık yapmaya başladı

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh profesyonel dansçılık yapmaya başladı

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, artık resmen profesyonel bir dansçı olarak çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:16
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        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, dansa ilgi duyduğu bilinen 19 yaşındaki kızları Shiloh, profesyonel dansçı oldu. Fransız tasarımcı Isabel Marant'ın yeni koleksiyonunu tanıtmak için Los Angeles'ta düzenlediği etkinlikte, ünlü kızı Shiloh, dansçı olarak yer aldı.

        Sahnede 'Shi' adını kullanan Shiloh, şarkıcı Luella'nın şarkısı eşliğinde dansçılarla birlikte performans sergiledi. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu olan Angelina ile Jolie Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, uzun zamandır dans dersleri alıyor, sık sık dans stüdyosuna giderken görülüyordu.

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        Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren, zaman zaman annesiyle etkinliklerde boy gösteren Shiloh, Angeline Jolie ile Brad Pitt'in 2016'da ayrılmasından bu yana, kardeşleriyle birlikte annesinin yanında kalıyor.

        2006'da Namibya'da dünyaya gelen Shiloh, ablası Zahara ve kız kardeşi Vivienne gibi, babası Brad Pitt'in soyadını kullanmayı bıraktı. Boşanma sonrası Pitt'in çocuklarıyla arasının iyi olmadığı biliniyor. Tam adı 'Shiloh Nouvel Jolie-Pitt' olan Shiloh mahkeme kararıyla artık 'Shiloh Jolie' adını kullanıyor.

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        #Brad Pitt
        #Angelina Jolie
        #shiloh
        #dans
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