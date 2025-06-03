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        Haberler Magazin Anıl Altan ve Enis Arıkan, Londra'da metroyla Kylie Minogue konserine gitti - Magazin haberleri

        Anıl Altan ve Enis Arıkan, Londra'da metroyla Kylie Minogue konserine gitti

        Anıl Altan ile Enis Arıkan, Londra'daki Kylie Minogue konserine ulaşım için toplu taşıma aracını kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:40
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        Metroyla Kylie Minogue konserine gittiler
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        Anıl Altan ile Enis Arıkan, Londra'da Kylie Minogue konserine gitmek için toplu taşıma kullanmayı tercih etti. Metroyla yolculuk eden ikiliye arkadaşları da eşlik etti. O anlar, ikilinin bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Anıl Altan
        #enis arıkan
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