        Ankara'da otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 05:58 Güncelleme: 06.12.2025 - 05:58
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Kaza, gece saatlerinde Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde meydana geldi.

        B.K. idaresindeki otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde demir yığınına dönüşen otomobildeki sürücü B.K ve yanındaki E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan M.C. ise ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dorsenin altına sıkışan otomobil, vinç yardımıyla TIR'dan ayrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

