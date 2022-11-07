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Anne karnındaki bebekler tat alabiliyor: Havucu sevdiler, lahanayı beğenmediler

Durham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, alanında bir ilki başararak; anne karnındaki bebeklerin tat alabildiğini hatta bazı yiyecekleri sevip, bazılarını sevmediklerini gösterdi.

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  • Anne karnında şaşırtan keşif! Önce havuç, sonra lahana! Bebeklerin tepkileri ne oldu?

    Psychological Science dergisinde bebekler hakkında ilginç bir araştırma yayınlandı. Araştırmacılar anne karnındaki bebeklerin koku ve tatları ayırt edebildiğini kanıtladı.
  • Anne karnında şaşırtan keşif! Önce havuç, sonra lahana! Bebeklerin tepkileri ne oldu?

    Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Fetal ve Yenidoğan Araştırma Laboratuvarı tarafından yürütülen araştırmaya; Profesör Nadja Reissland ve lisansüstü araştırma öğrencisi Beyza Üstün liderlik etti.
  • Anne karnında şaşırtan keşif! Önce havuç, sonra lahana! Bebeklerin tepkileri ne oldu?

    Araştırmacılar, hamile kadınlara önce havuç sonra lahana kapsülü verdi ve bebeklerin tepkilerini 4D ultrasonla izledi.

    Havuç aromasına maruz kalan bebekler daha fazla “kahkaha surat” tepkileri verirken, lahana aromasına maruz kalanlar daha fazla “ağlayan yüz” tepkileri gösterdi.
  • Anne karnında şaşırtan keşif! Önce havuç, sonra lahana! Bebeklerin tepkileri ne oldu?

    İnsanlar; tat ve doku kombinasyonu ile lezzeti deneyimlerken, doğmamış bebekler; amniyotik sıvının solunması ve yutulması yoluyla lezzet alabiliyor.
  • Anne karnında şaşırtan keşif! Önce havuç, sonra lahana! Bebeklerin tepkileri ne oldu?

    Diğer çalışmalar, bebeklerin anne karnında tat ve koku alabildiğini ileri sürseler de bulgular doğum sonrası sonuçlara dayanıyordu. Bu çalışma bu reaksiyonları doğumdan önce ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

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