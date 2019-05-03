TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2018 yılında son derece başarılı bir sezonu tamamladığını söyledi.
Türkiye genelinde turizmde yüzde 20'nin üzerinde büyüme gerçekleştiğini, Antalya'da ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu aktaran Ayık, "2019 yılında da bu trendin devam etmesini bekliyorduk. 2019 yılının başından itibaren hatta bizim 'pre booking' (ön rezervasyon) dediğimiz 2018 yılının sonundan itibaren başlayan rezervasyon akışlarına baktığımızda, 2019'un da Türkiye için iyi bir yıl olmasını öngörüyorduk. Şu ana kadar gerçekleşen rakamlar da bizim bu öngörülerimizi doğrular nitelikte. 2019 yılının haziran ile eylül ayları arasındaki rezervasyon rakamları son derece iyi. Birçok bölgedeki tesislerimizde yoğun doluluklar oluştu zaten. Burada hem yurt dışından gelen talep hem de yurt içinden gelen taleple birlikte birçok tesisimizde yüzde yüzleri aşan doluluklar gerçekleşti" dedi.
'ERKEN DAVRANAN EN UYGUN ALIMLARI YAPAR'
Turizmde erken rezervasyonun önemine işaret eden Osman Ayık, "Bizim hep yıllardır söylediğimiz bir konudur bu. Erken davranan en uygun alımları yapar. Bu hem iç pazar için hem de yurt dışı pazarları için geçerli. Nitekim bu sene bunu çok iyi bir şekilde deneyimliyoruz. Çok iyi bir şekilde de görüyoruz açıkçası. Bunun için de önümüzdeki süreçte erken davranmak her zaman için müşterilerimiz açısından avantajlıdır. Bu onlara her zaman için iyi alım fırsatları yaratır" diye konuştu.
'ANTALYA 15 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAMI GÖRECEK'
2019 yılında da rekor beklediklerine vurgu yapan Osman Ayık, şöyle devam etti:
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