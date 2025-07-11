Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel hakkında soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel hakkında soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'e bir soruşturma daha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

        Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası