Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi Antalya'da polis ekiplerinin iki depoya düzenlediği baskında 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:44 facebook

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