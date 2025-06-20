Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesindeki Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KIRIK CAM ŞİŞEYLE YARALADI AA'daki habere ve iddiaya göre M.M, yerden aldığı kırık cam şişenin parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.