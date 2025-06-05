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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 80 bin lirası cayır cayır yandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        80 bin lirası cayır cayır yandı!

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı taş ev kullanılamaz hale geldi. Evdeki eşyaların da zarar gördüğü yangında, ev sahibinin uzun süredir biriktirdiği 80 bin TL parası da küle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:40
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        80 bin lirası cayır cayır yandı!
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        Antalya'da edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Karataş Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        MAHALLELİ İTFAİYEYE BİLDİRDİ

        İHA'daki habere göre evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

        YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        EVDE SAKLADIĞI 80 BİN TL'Sİ DE YANDI

        Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit paranın da yandığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

        Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

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