Antalya'da edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Karataş Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHALLELİ İTFAİYEYE BİLDİRDİ İHA'daki habere göre evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.