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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış | Son dakika haberleri

        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!

        Antalya'da, virajda refüje ve ağaca çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Gökhan Tunca, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 07:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 07:40
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        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
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        Antalya'da kaza, Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde dün meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca’nın (27), çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

        KAZANIN ARDINDAN YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        ARKADAŞINA UZUN UZUN BAKTI

        Sağlık ekibi, Tunca’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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