Çatıdan atladı, kaldırımdaki yayanın yanına düştü

ANTALYA'da,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Serkan Ç. (26), kaldığı otelin çatısından atladı. Kaldırımdaki yayanın yanına düşen Serkan Ç., hayatını kaybederken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 444 Sokak'taki otelde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan ve kısa süre önce askerden terhis olan Serkan Ç., Kaleiçi'nde otelde kalmaya başladı. Serkan Ç.´nin aile bireyleri bugün otele geldi. Aile bireyleriyle görüşmek istemeyen Serkan Ç., 6 katlı binanın çatısına çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Serkan Ç., ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Serkan Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Serkan Ç.'nin otelin çatı katından atladığında, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştüğü, yayanın da son anda ölümden kurtulduğu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.