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        Çatıdan atladı, kaldırımdaki yayanın yanına düştü

        ANTALYA'da,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Serkan Ç. (26), kaldığı otelin çatısından atladı. Kaldırımdaki yayanın yanına düşen Serkan Ç., hayatını kaybederken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:50
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        Çatıdan atladı, kaldırımdaki yayanın yanına düştü
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        ANTALYA'da,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Serkan Ç. (26), kaldığı otelin çatısından atladı. Kaldırımdaki yayanın yanına düşen Serkan Ç., hayatını kaybederken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 444 Sokak'taki otelde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan ve kısa süre önce askerden terhis olan Serkan Ç., Kaleiçi'nde otelde kalmaya başladı. Serkan Ç.´nin aile bireyleri bugün otele geldi. Aile bireyleriyle görüşmek istemeyen Serkan Ç., 6 katlı binanın çatısına çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Serkan Ç., ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Serkan Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan Serkan Ç.'nin otelin çatı katından atladığında, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştüğü, yayanın da son anda ölümden kurtulduğu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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