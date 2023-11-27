Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da düzenlenen "Hamsi Festivali" başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen "Hamsi Festivali"nde, balık ekmek ikramı sırasında katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da düzenlenen "Hamsi Festivali" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen "Hamsi Festivali"nde, balık ekmek ikramı sırasında katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdu.

        Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER), İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek festival başladı.

        Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünlerinin stantlarda satışa sunulduğu meydanda, katılımcılara ekmek arası hamsi ikramında bulunuldu. İlçe sakinleri, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

        ALKARDER Başkanı Muhammet Köse, gazetecilere, Alanya'da Karadeniz kültürünü tanıtmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Karadenizlileri bir araya getirdikleri için de mutlu olduklarını belirten Köse, "Festival boyunca 5 ton hamsi dağıtacağız. Ayrıca etkinlikte kemençe ve tulum dinletisi olacak." dedi.

        Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Köse, ilgi nedeniyle bir sonraki festivalde 15-20 ton hamsinin ancak yeteceğini düşündüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Alanya'da 5 iş yerine kırmızı boyalı saldırı 
        Alanya'da 5 iş yerine kırmızı boyalı saldırı 
        "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" Antal...
        "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı" Antal...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, APA İcra Konseyi Toplantısı'nda konuştu:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, APA İcra Konseyi Toplantısı'nda konuştu:
        TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da APA İcra Konseyi Toplantısı düzenlendi
        TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da APA İcra Konseyi Toplantısı düzenlendi
        Kurtulmuş: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacak
        Kurtulmuş: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacak
        Prof. Dr. Azbar: Anız yakmak deste deste parayı yakmak demektir
        Prof. Dr. Azbar: Anız yakmak deste deste parayı yakmak demektir