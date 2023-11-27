TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da APA İcra Konseyi Toplantısı düzenlendi Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi, APA üyeleri olarak istişare ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan eylemlerini durdurmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını bildirdi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi, APA üyeleri olarak istişare ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan eylemlerini durdurmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve APA Dönem Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen APA İcra Konseyi Toplantısı'na Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'in de aralarında bulunduğu üye ülkelerin meclis başkanları ve başkan yardımcıları katıldı.

APA Genel Sekreteri Majidi, burada yaptığı konuşmada, 2017'den beri APA Başkanlığını üstlenen TBMM'nin, önemli liderlik göstererek, büyük çalışmalara imza attığını söyledi.

APA'nın faaliyetlerini anlatan Majidi, şunları kaydetti:

"2023 için planladığımız tüm programları başarıyla hayata geçirdik. APA meclislerinin temsilcileri olarak etkili işbirliği içinde olacağız. Gazze şeridinde Siyonist Yahudiler, okulları, hastaneleri vahşice bombalamıştır. APA üyeleri olarak istişare ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan eylemlerini durdurmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bunun için Bağdat ve Londra'da APA toplantıları yaptık, bu trajik duruma son verebilmek için. Gazze'de devam eden Siyonist rejimin eylemleri, APA toplantısının önemli gündem maddesiydi."

APA ailesinin işbirliğinin önemine işaret eden Majidi, birlikte yeni işbirliği sayfası açacaklarını ve gelecekte yürütecekleri program için ele ele çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Gazze'ye yönelik insani çalışmaları destekliyoruz"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Boris Çernışov da Gazze'ye yönelik saldırılarda Rusya'nın pozisyonunun belli ve katı duruşa sahip olduğunu ifade etti.

Çatışmanın bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Çernışov "Devlet Başkanımız Putin duruşumuzu açıkladı. Uluslararası topluluğun faaliyetlerine katkı sağlamak istiyoruz, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve başkentinin Kudüs olmasını destekliyoruz. Gazze'ye yönelik insani çalışmaları destekliyoruz. Daha fazla kanın dökülmemesini istiyoruz. Bölgede jeopolitik açıdan istikrarın sac ayağı olarak durmalı ve işbirliğine her zaman açık olunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

APA ülkeleri olarak halkların çıkarlarını korumaları gerektiğinin altını çizen Çernışov, Rusya Federasyonu delegasyonu olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

- "Türkiye APA başkanlığını etkin yürüttü"

Özbekistan Meclis Başkanvekili Sherbek Inoyatov ise APA İcra Konseyi Toplantısı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye APA başkanlığını etkin yürüttü ve çok taraflı ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. Toplantı, ortak kalkınmaya yönelik açık kararlılığımızın kanıtıdır." diye konuştu.

Kamboçya Meclisi Başkanvekili Sauth Vong da önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Numan Kurtulmuş ile katılımcı üye ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.