Alanya'da 5 iş yerine kırmızı boyalı saldırı
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası firmalara ait 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kırmızı renkle boyandı.
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası firmalara ait 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kırmızı renkle boyandı.
Alanya'da faaliyet gösteren uluslararası bir kahve markasının 3 şubesi ile 2 farklı hamburger markasına ait birer şubesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda, 5 farklı iş yerinin tabelaları, kırmızı renge boyandı. Sabah işe gelen çalışanlar boyayı sildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.
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