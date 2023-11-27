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        Alanya'da 5 iş yerine kırmızı boyalı saldırı 

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası firmalara ait 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kırmızı renkle boyandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:00
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        Alanya'da 5 iş yerine kırmızı boyalı saldırı 
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası firmalara ait 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kırmızı renkle boyandı. 

        Alanya'da faaliyet gösteren uluslararası bir kahve markasının 3 şubesi ile 2 farklı hamburger markasına ait birer şubesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda, 5 farklı iş yerinin tabelaları, kırmızı renge boyandı. Sabah işe gelen çalışanlar boyayı sildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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