Filistin Ulusal Konseyi Başkanvekili Ali Faysal, "Geçici ateşkesin sürekli ateşkese dönüştürülmesi, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, insani yardımların Gazze'ye girmesinin sağlanması gerekiyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen APA İcra Konseyi Toplantısı başladı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanvekili Faysal, toplantıdaki konuşmasına başlamadan önce tüm katılımcıları, Gazze'de ve Filistin'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Bunun üzerine salondakiler ayağa kalkarak, saygı duruşunda bulundu.

Direnişini sürdüren, sokaklarda bedenleri parçalanmış, herkesin gözü önünde katledilen Filistinliler adına konuştuğunu belirten Faysal, başka ülkelerde çocuklar uyanınca süt içtiğini Filistin'de ise çocukların kan içtiğini söyledi.

Dünyanın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları karşısında sustuğunu dile getiren Faysal, saldırılarda bedeni parçalanan çocukların yiyecek bulamazken Filistin'in yıkım altında olmasına rağmen yine zaferin, barışın simgesini dünyaya göstermeye çalıştığını vurguladı.

Dünya ülkelerinin Filistinli çocuklar söz konusu olunca kulaklarını tıkadığını ifade eden Faysal, insanların diri diri toprağa gömüldüğünü, faşizmin yapabileceği en büyük kötülüğü yaşadıklarını anlattı.

Filistin'in büyük saldırılara maruz kaldığını, camilerin, okulların, hastanelerin yıkıldığını, binaların içindeki insanlığa kabir haline getirildiğini aktaran Faysal, "Ekmek bulmak zor hale geldi. Çocuklar öldürülüyor, gıda, su yok. ABD, hangi insan haklarından, adaletten konuşabiliyor. Eskiden sömürgeler karşısında medeniyetten bahseden ABD, bugün sömürgeyi destekleyebiliyor. Gazze tamamıyla yeryüzünden silinip, atılmak üzere saldırıya maruz kalmaktadır." diye konuştu.

- "Gazze hiçbir zaman teslim olmayacaktır"

Faysal, Filistin'in hiçbir zaman Yahudi ve Yahudi devletinin başkenti olmayacağına dikkati çekerek, insanlarının direnişe devam edeceğini söyledi.

Yeni Orta Doğu planı içinde Filistin'in tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anlatan Faysal, "Bölgede istikrarın olmaması ve savaşın meydana gelmesi için büyük devletler ellerinden geleni yapmaktadır. Filistin tüm olanaklarıyla direnişe devam edecektir. Gazze'deki direniş sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Filistin'e yönelik saldırıların durdurulmasını isteyen Faysal, şöyle konuştu:

"Geçici ateşkesin sürekli ateşkese dönüştürülmesi, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, insani yardımların Gazze'ye girmesinin sağlanması gerekiyor. Bölgenin imarı için halkımızın geçici barınma yerlerinin oluşturulması, İsrail cezaevlerinde yer alan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması, tutuklama eylemlerinin son bulması, Filistin kimliğinin dünyaca tanınması için varlık mücadelesi vermekteyiz. Gazze hiçbir zaman teslim olmayacaktır, beyaz bayrak sallamayacaktır. Bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadele sürecinin başlangıcını hayata geçirecektir."

Faysal, Gazze'nin imarı için fon kurulması ve yıkıma uğrayan tüm bölgelerin imarının bu fondan temin edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.