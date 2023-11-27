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        Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo 80 gün sonra yeşil sahalara döndü

        SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor´un sezon başında kadrosuna kattığı ve oğlu Davi (4) ile kayınpederi Walter Tilatti´yi (65) kazada kaybeden 35 yaşındaki Naldo, 80 gün sonra tekrar sahalardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:40
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        Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo 80 gün sonra yeşil sahalara döndü
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        SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor´un sezon başında kadrosuna kattığı ve oğlu Davi (4) ile kayınpederi Walter Tilatti´yi (65) kazada kaybeden 35 yaşındaki Naldo, 80 gün sonra tekrar sahalardaki yerini aldı.

        Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. 

        OĞLU 40 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp onu, bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Davi Pereria, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşamını yitirdi. Davi Pereria'nın cenazesi, götürüldüğü İspanya'nın Barselona şehrinde toprağa verildi.

        KAYINPEDERİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Naldo Pereria'nın kayınpederi Walter Tilatti de 12 Kasım günü sabaha karşı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde kazadan 66 gün sonra hayatını kaybetti.

        80 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

        Oğlu Davi ile kayınpederi Walter Tilatti´yi kaybeden deneyimli defans oyuncusu uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu oğlu ile kayınpederinin hastanede bulunmasından dolayı takımla çalışmalarda yer almamış ve ailesinin yanında bulunmuştu. Antalyaspor´un ligde oynadığı 6 ve 1 Türkiye Kupası maçında kadroda yer almayan Naldo, Süper Lig´in 13´üncü haftasında takımdaki yerini aldı. Kırmızı-beyazlıların 13´üncü haftada sahasında oynadığı ve golsüz berabere kaldı maçta kadroda olan Naldo´yu, futbol sorumlusu Nuri Şahin mücadelenin 74´üncü dakikasında oyuna aldı. Naldo yaşadığı talihsiz olayların ardından 80 gün sonra yeşil sahalardaki yerini aldı.

        MAÇ SONUNDA RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PALUT´UN NALDO SÖZLERİ

        Naldo'nun oyuna girmesine mutlu olduklarını ifade eden Palut, "Bugünün belki de en güzel, en önemli anı Naldo'nun yeşil sahalara adım atmasıydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Onun da sabrı bol olsun ama onu top oynarken pozitif bir şekilde sahada görmek bizleri bir futbol adam olarak sevindirdi. O da bugüne güzel bir anekdot olarak geçti" şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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