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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ulaşımda aksamalar yaşandı, dalgalar arasında kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:20
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
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        Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ulaşımda aksamalar yaşandı, dalgalar arasında kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki hava koşulları, kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Limandaki bir tekne battı, bazı tekneler de zarar gördü.

        Sahilde bir kişinin dalgalar arasında kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, dron ve helikopterle denizi taradı.

        Dalgaların yola taşması sonucu, Akdeniz Bulvarı'nda ulaşım bazı noktalarda tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri, sahil şeridinde yürüyüş yapanlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, dün 09.00 ile bugün 09.00 arasında yapılan ölçümlerde metrekare başına Kepez'de 173, Muratpaşa ve Konyaaltı'da 103,6, Kumluca'da 130,4 ve İbradı ilçesinde de 118 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

        Taşkınlardan birçok evin ve işletmenin zarar gördüğü kentte, derelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

        Antalya Büyükşehir Belediyesine 274 su baskını ihbarı yapıldı. Kentin farklı noktalarında fırtına nedeniyle 13 ağaç devrildi, 200'e yakın ağacın dalları kırıldı. Devrilen ağaçlar bazı ağaçlara hasar verdi. İtfaiye ekipleri 22 mahsur kalmanın da aralarında bulunduğu 174 vakaya müdahale etti.

        - Side Limanı'nda 4 tekne battı

        Manavgat ilçesindeki Side Limanı'nda rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, dalgakıranı aşarak limanda bulunan 6 ila 8 metre uzunluğundaki 4 tekneyi batırdı.

        Sorgun Mahallesi'nde dev dalgalar sahili aşarak Titreyengöl'deki kent meydanını sular altında bıraktı. Meydandaki suların Titreyengöl'ün içine doğru akmasıyla deniz ve göl birleşti.

        Serik ilçesinde de Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay'ın debisi aşırı yağmurdan dolayı yükseldi. Kökez Mahallesi'nde ise ana dağıtım trafosunda patlama ve ardından yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

        - Dalganın otomobilin üzerine gelmesi kameraya yansıdı

        Kaş ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, D-400 kara yolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sürücüler, dev dalgaların yola taşıdığı taşlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

        Dev dalganın kara yolunda seyreden bir otomobilin üzerine gelmesi araç kamerasınca kaydedildi.

        - Kumluca ve Finike'de fırtına seralara zarar verdi

        Kuvvetli fırtına, Kumluca'nın Salur Mahallesi ile Finike'deki Sahilkent Mahallesi'nde bazı seralarda zarara neden oldu.

        Üreticiler, sebze ekili yırtılan seraların onarımına başladı.

        Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, AA muhabirine, Sahilkent Mahallesi'nde 15 dönüm serada zarar oluştuğunu, bazı seraların yıkıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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