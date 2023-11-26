Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:AntalyaSüleyman Evcilmen

Hakemler: Yasin Okumuş, Turgut Uzunçakmak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Guerra, Hande Korkut, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Markova, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Hanife Özaydınlı, Burcu Şentürk)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Merve Atlıer, Gonzales, Sarah, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

Setler: 12-25, 27-25, 12-25, 25-18, 16-14

Süre: 119 dakika (20, 31,23, 25, 20)

ANTALYA

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