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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:38
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:AntalyaSüleyman Evcilmen

        Hakemler: Yasin Okumuş, Turgut Uzunçakmak

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Guerra, Hande Korkut, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Markova, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Hanife Özaydınlı, Burcu Şentürk)

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Merve Atlıer, Gonzales, Sarah, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

        Setler: 12-25, 27-25, 12-25, 25-18, 16-14

        Süre: 119 dakika (20, 31,23, 25, 20)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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