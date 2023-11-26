Antalyaspor - Rizespor maçının ardından

AntalyasporTeknikSorumlusu Joao Tralhao: 3 puana yakın olan taraf bizdik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Adem AKALAN/ANTALYA,

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.