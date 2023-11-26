Antalyaspor - Rizespor maçının ardından
AntalyasporTeknikSorumlusu Joao Tralhao: 3 puana yakın olan taraf bizdik
Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Adem AKALAN/ANTALYA,
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