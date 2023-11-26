Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

İlçedeki bir otelde organize edilen ve 81 iden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı turnuva, final maçları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren maçlarda özel sporcular arasında kıyasıya mücadelelerin yaşandığını söyledi.

İllerinde birinci olan özel sporcuların Türkiye şampiyonasında çok iyi performanslar sergilediğini ifade eden Aydın, "Sporcularımız Türkiye şampiyonasına çok iyi hazırlanmışlar. Down sendromlu, mental ve otizmli sporcularımız ayrı ayrı yarıştılar. Şampiyonada başarılı olan sporcularımızdan milli takım kadroları oluşturulacak. Şampiyonamız başarıyla sona erdi. Güzel maçlar seyrettik. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum." diye konuştu.