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        AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nın yerel seçimler temayül yoklaması yapıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimlerinde demokrasi şöleni yaşanmasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:06
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        AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nın yerel seçimler temayül yoklaması yapıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimlerinde demokrasi şöleni yaşanmasını beklediklerini söyledi.

        AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda, 31 Mart 2024'te düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, il yönetimi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylarını tespit ettiklerini söyledi.

        AK Parti olarak yerelde il yönetimi, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak tüm mensuplarla temayül gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Demokrasimizin bir şenliği inşallah 31 Mart 2024 yerel seçimlerle yerine getirilecek." ifadesini kullandı.

        Zeybekci, sonuçların Antalya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de 81 ilde temayül yoklaması gerçekleştirildiğini hatırlatarak, temayülün kapalı elektronik sistemle demokratik şölen içinde geçtiğini dile getirdi.

        Hava muhalefetine rağmen katılımın yoğun olduğunu aktaran Çetin, "3 bin 500'e yakın delege oy kullandı. Yüzde 90'ın üzerinde katılım var. Teşkilatın temayülü ortaya konacak. Anket çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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