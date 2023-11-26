ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:AkdenizÜniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Can Mavisu, Almina Kocabaş, Barış Burak Durmuş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 23, Bone 22, Günesh Denise Karaoğlan 3, Özge Kavurmacıoğlu 5, Delic 3, Henderson 27, Helin Boybeyi

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Ivanova, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Hande Kuzu 4, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3

1. Periyot: 20-20

Devre: 45-45

3. Periyot: 66-63

ANTALYA

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