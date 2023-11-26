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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:02
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:AkdenizÜniversitesi Gazi Mustafa Kemal

        Hakemler: Can Mavisu, Almina Kocabaş, Barış Burak Durmuş

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 23, Bone 22, Günesh Denise Karaoğlan 3, Özge Kavurmacıoğlu 5, Delic 3, Henderson 27, Helin Boybeyi

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Ivanova, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Hande Kuzu 4, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3

        1. Periyot: 20-20

        Devre: 45-45

        3. Periyot: 66-63

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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