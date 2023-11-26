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        13. Antalya Kitap Fuarı ilgi görüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda, yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:57
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        13. Antalya Kitap Fuarı ilgi görüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda, yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Fuarda, yayımladığı biyografik eserleri ve romanlarıyla ünlü Ayşe Kulin, yazarlar Mete Yarar, Feyza Altun, İrfan Değirmenci, Sibel Uzun, Recai Çakır, Ahmet Hür, Ahmet Telli, Burcu Bahar ve Tunç Balaban gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.

        Yazarlar söyleşilerinde okurların sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı.

        Fuarda ayrıca Erkan Kolbaşı, Prof. Dr. Barış Doster, Murat Dağdeviren, Abdullah Kök, Oğuzhan Karaburgu da sevenleriyle bir araya geldi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kaleme aldığı "Ben Bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet" kitaplarını imzaladı.

        Başkan Böcek, fuara katılan yazarların stantlarını ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Fuar süresince 263 yazar ve 204 yayınevinin okurlar ile buluşacağını belirten Böcek, "Fuar çok keyifli geçiyor. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Fuar alanını gezdiğimizde birçok yazarımıza kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlarımızın uzun kuyruklar oluşturduğunu gördük. Antalya Kitap Fuarına katılan, ziyaret eden, emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Fuar, 3 Aralık'ta sona erecek.

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