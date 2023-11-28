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        Antalya'ya çıkan en büyük ikramiye Çılgın Sayısal Loto'dan

        ÇILGINSayısal Loto çekilişinde Antalya Muratpaşa'da oynayan bir talihli, 190 milyon 407 bin 141 liralık büyük ikramiyeyi kazandı. Miktar, bugüne kadar Antalya'ya çıkan en büyük ikramiye oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:20
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        Antalya'ya çıkan en büyük ikramiye Çılgın Sayısal Loto'dan
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        ÇILGINSayısal Loto çekilişinde Antalya Muratpaşa'da oynayan bir talihli, 190 milyon 407 bin 141 liralık büyük ikramiyeyi kazandı. Miktar, bugüne kadar Antalya'ya çıkan en büyük ikramiye oldu.

        8 Kasım'da gerçekleştirilen 134 numaralı 'Çılgın Sayısal Loto' çekilişinde kazandıran '6-19-44-45-50-81' numaralarının Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 28 yıldır bayilik yapan Emin Bülent Uğur'a ait bayiden oynandığı ortaya çıktı. Oynadığı 6 sayıyı da tutturan talihli 190 milyon 407 bin 141 liralık büyük ikramiyenin de sahibi oldu. Bugüne kadar Antalya'ya çıkan en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce de 500 bin liralık ikramiyeyi veren bayinin girişine 'Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye bu bayiden çıkmıştır´ yazılı afişin ardından bayi Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

        Çok mutlu olduklarını söyleyen bayi sahibi Emin Bülent Uğur, "Antalya'nın en büyük ikramiyesi bayimizde oynandı. Bu yüzden çok mutluyuz. Daha önce ikramiyeler vermiştik ama bu 190 milyon lira çok büyük bir miktar. İnsanları zengin ediyoruz. Soyadım gibi uğurlu bir bayi olduğumuzu düşünüyorum. Kazanan arkadaşı da kutluyorum ve daha büyük şanslar diliyorum. Kendisini henüz tanımıyorum ama müşterilerimiz genelde bildiğimiz aynı insanlar. Büyük ikramiye çıkan insanlar kendisini gizliyorlar. Onun kendi tercihidir" dedi.

        Herkesin talihliyi merak ettiğini belirten Uğur, "Herkes kim olduğunu çok merak ediyor. Bana da 'Tanımıyor musun, kimdir?' diye soranlar oluyor. Tanıyor olsak bile gizlemeyi tercih ediyoruz. Kişi rahatsız olabilir. Çok büyük bir para, arkadaşımızın bu şansı çok iyi değerlendirmesi lazım. Üretime yönelik yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. İstihdam yaratırsa ülke ekonomisine de katkısı olur. Afişten sonra işlerimizde bir artış oldu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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