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        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:40
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        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 19 farklı noktada "şok uygulamalar" yaptı.

        Denetimlere 65 ekip, 161 personel katıldı.

        671 kişinin sorgulandığı, 214 aracın kontrol edildiği uygulamalarda,10 araç sürücüsüne ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi, 1 yoklama kaçağı olan kişiye gerekli tebliğ yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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