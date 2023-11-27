Sahilde kız bebek cesedi bulundu
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından kız bebek cesedi bulundu.
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından kız bebek cesedi bulundu.
Olay, Kargıcak Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. Sahilde bir bebeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen ve yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedinde herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Bebek cesedi, savcı ve jandarma incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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