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        Sahilde kız bebek cesedi bulundu

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından kız bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:08
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        Sahilde kız bebek cesedi bulundu
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından kız bebek cesedi bulundu.

        Olay, Kargıcak Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. Sahilde bir bebeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen ve yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedinde herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Bebek cesedi, savcı ve jandarma incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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