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        Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:02
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        Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bebek cesedi bulundu.

        Kargıcak Mahallesi'nin sahil kısmında bebek cesedi olduğunu fark edenler durumu, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Bir aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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